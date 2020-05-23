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"ليه كدة يا سوسو".. حمادة هلال ومنة عرفة يشعلان الـ"تيك توك"

السبت 23/مايو/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
شارك الفنان حمادة هلال جمهوره بفيديو عبر موقع الفيديوهات "تيك توك" يمازحهم فيه ويخفف عنهم ليالي الحظر بطلته عليهم برفقة الفنان منة عرفة.

وظهر في هذا الفيديو قائلاً: "ليه كدة يا سوسو"، لترد عليه منة عرفة مازحة: "دلوقتي بقت سوسو".

وتوالت عليه التعليقات العديدة من محبينه ومتابعينه، وعلق أحدهم قائلاً: "منور يا نجم انت ومنة القمر وحشتونا قوي".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال مشاركته في مسلسل "ابن أصول" والذي عرض في سباق دراما رمضان 2019 وجسد فيه شخصية هشام.

وشارك في بطولة مسلسل "ابن أصول" كل من حمادة هلال، أيتن عامر، سوزان نجم الدين، فراس سعيد، إيناس عز الدين، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، شريف المليجي.

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