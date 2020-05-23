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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 24000 إصابة اليوم

السبت 23/مايو/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت الولايات المتحدة عن 24104 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و1299 حالة وفاة ذات صلة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وبذلك يصل المجموع الوطني إلى ما لا يقل عن 1،601،251 حالة وفاة و96،001 حالة وفاة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

نيويورك هي الولاية الأكثر تضررا، مع وجود ما لا يقل عن 358154 حالة وفاة و28853 حالة وفاة، وتتبعها نيوجيرسي وإلينوي وماساتشوستس.

وعلي صعيد اخر، قالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة، اليوم السبت، إن الهند سجلت 6654 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية - وهي أكبر زيادة في اليوم الواحد في البلاد حتى الآن.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 125.101 حالة وفاة و3720 حالة وفاة.

وتعد ولاية ماهاراشترا الغربية الأكثر تضررا في البلاد، حيث سجلت 44،582 اصابة و1،517 حالة وفاة.

يأتي هذا مع استئناف الرحلات الداخلية في الهند. أعلنت الحكومة أن شركات الطيران المحلية ستكون قادرة على استئناف الخدمات ابتداء من الأسبوع المقبل، على الرغم من أن بعض الولايات قالت إن الركاب القادمين سيظلون خاضعين لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا.

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