حسن الرداد يكشف لوالده سبب غيابه الفترة الماضية





عرضت قناة النهار أمس، حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" للفنان حسن الرداد الذي يخوض به الماراثون الرمضاني الحالي 2020، بجانب العديد من الأعمال الفنية التي تحاول في حجز مكان في قلب المتفرج.وشهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل "شاهد عيان" العديد من الأحداث التشويقة وبدأت الحلقة بـ مشهد بين "خديجة" ووالدها "عمر شكري" وهو يقبلها يطلب منها عدم الخوف، أيضا بحضور والدته ووالده ومن المفترض أنه قتلهم ضمن أحداث اللحقات الماضية وذالك بأمر من وهيب العزازي وأبو حماد، لـ رغبته في الانتقام من قتل نجله المزيف ضمن احداث المسلسل.وطلب والد "عمر شكري" حسن الرداد منه أن يحكي له ما حدث طوال هذه الفترة، وبدأ حسن الرداد في سرد الحكاية بداية منذ خطف زوجته "ندي" هنا شيحة الى حديثه معهم الأن، وعندما علموا بـ أن ندي" على قيد الحياة زادتهم فرحة، وأضاف "عمر" بأنه كان على تواصل مع صديقه راجح، وقال له بأن وهيب العزازي وأبو حماد هم من أدخلوه السجن بـ الأردن.ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل فى مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويحمل العمل عددا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى.وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.