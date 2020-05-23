Advertisements

حسن الرداد يكشف لوالده سبب غيابه الفترة الماضية

السبت 23/مايو/2020 - 04:02 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة النهار أمس، حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" للفنان حسن الرداد الذي يخوض به الماراثون الرمضاني الحالي 2020، بجانب العديد من الأعمال الفنية التي تحاول في حجز مكان في قلب المتفرج.

وشهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل "شاهد عيان" العديد من الأحداث التشويقة وبدأت الحلقة بـ مشهد بين "خديجة" ووالدها "عمر شكري" وهو يقبلها يطلب منها عدم الخوف، أيضا بحضور والدته ووالده ومن المفترض أنه قتلهم ضمن أحداث اللحقات الماضية وذالك بأمر من وهيب العزازي وأبو حماد، لـ رغبته في الانتقام من قتل نجله المزيف ضمن احداث المسلسل.

وطلب والد "عمر شكري" حسن الرداد منه أن يحكي له ما حدث طوال هذه الفترة، وبدأ حسن الرداد في سرد الحكاية بداية منذ خطف زوجته "ندي" هنا شيحة الى حديثه معهم الأن، وعندما علموا بـ أن ندي" على قيد الحياة زادتهم فرحة، وأضاف "عمر" بأنه كان على تواصل مع صديقه راجح، وقال له بأن وهيب العزازي وأبو حماد هم من أدخلوه السجن بـ الأردن.

ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل فى مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويحمل العمل عددا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى.

وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.

أخبار تهمك

5 قرارات مهمة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب يوفنتوس يقترب من الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

تغيير اسم ميدان أحمد زويل يوم افتتاحه يثير الجدل بدمنهور (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نجاحه في "البرنس".. محمد جمعة يعلن مفاجأة لجمهوره

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

منذ حوالي 20 ساعة

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

منذ حوالي 16 ساعة

نجم بيراميدز يغلق الباب في وجه الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل| "الصحة" تعلن تسجيل 783 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. رئيس محكمة الاستئناف الأسبق يروي تفاصيل تحقيقات "الفنية العسكرية"

منذ 39 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي تجاه الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. توقف رحلات عودة العالقين من الخارج لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بـ العاهل السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أول مواجهه بين هنا وشيحة وحسن الرداد بعد فقدانه للذاكرة

خطف أهم رجال محمد لطفي على يد منافسه في "شاهد عيان"

أبرز أحداث الحلقة 23 من مسلسل "شاهد عيان" لحسن الرداد

ملخص أحادث الحلقة 24 من مسلسل "شاهد عيان" لحسن الرداد

دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الـ 25 من "شاهد عيان" لحسن الرداد

أبرزها قتل حسن الرداد لابنته.. ملخص أحداث الحلقة الـ 26 من "شاهد عيان"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:00 ص

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

12:02 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

05:16 م

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

09:19 م

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»