إدوارد يطلب الزواج من فتاة تعمل معه في "فرصة تانية"

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شهدت الحلقة 29 من مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، الكثير من المواقف والأحداث مثل:-



طلاق الفنان إدوارد "سامح" لزوجته لرنا، عندما علم أنها تكذب عليه لمدة كبيرة، فعاشت في حالة من الحزن وأرسلت له صديقتها، حتى تصلح بينهم، فرفض إدوراد طلبها وقال لها يجب أن تخبري رنا بأنني سأعود اليوم لأخذ أشيائي من المنزل، ولا أريد مقابلتها.



فذهب سامح لأخذ أشيائه من المنزل، فعاتبته رنا وطلبت منه العودة معاً مرة آخرى، لكنه رفض وتركها، ثم ذهب لشركته وطلب من هبة عبد الغني "صافي" الزاوج، لكنها لم ترد في ذات اللحظة، فأعطها فرصة لكي تفكر وترد عليه.



-يعرض مسلسل فرصة ثانية على قناة cbc في الساعة 5:15 والأعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.



-يذاع مسلسل فرصة تانية أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.





ويذاع على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.