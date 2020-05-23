Advertisements

إدوارد يطلب الزواج من فتاة تعمل معه في "فرصة تانية"

السبت 23/مايو/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


شهدت الحلقة 29 من مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، الكثير من المواقف والأحداث مثل:-

طلاق الفنان إدوارد "سامح" لزوجته لرنا، عندما علم أنها تكذب عليه لمدة كبيرة، فعاشت في حالة من الحزن وأرسلت له صديقتها، حتى تصلح بينهم، فرفض إدوراد طلبها وقال لها يجب أن تخبري رنا بأنني سأعود اليوم لأخذ أشيائي من المنزل، ولا أريد مقابلتها.

فذهب سامح لأخذ أشيائه من المنزل، فعاتبته رنا وطلبت منه العودة معاً مرة آخرى، لكنه رفض وتركها، ثم ذهب لشركته وطلب من هبة عبد الغني "صافي" الزاوج، لكنها لم ترد في ذات اللحظة، فأعطها فرصة لكي تفكر وترد عليه.

-يعرض مسلسل فرصة ثانية على قناة cbc في الساعة 5:15 والأعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.

-يذاع مسلسل فرصة تانية أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.


ويذاع على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.

أخبار تهمك

شاهد.. رئيس محكمة الاستئناف الأسبق يروي تفاصيل تحقيقات "الفنية العسكرية"

منذ 40 دقيقة

5 قرارات مهمة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. توقف رحلات عودة العالقين من الخارج لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من الأهلي تجاه الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

منذ حوالي 11 ساعة

تغيير اسم ميدان أحمد زويل يوم افتتاحه يثير الجدل بدمنهور (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب يوفنتوس يقترب من الانضمام لبرشلونة

منذ ساعة

نجم بيراميدز يغلق الباب في وجه الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

منذ حوالي 20 ساعة

بعد نجاحه في "البرنس".. محمد جمعة يعلن مفاجأة لجمهوره

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل| "الصحة" تعلن تسجيل 783 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بـ العاهل السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:00 ص

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

12:02 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

05:16 م

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

09:19 م

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»