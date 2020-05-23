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لاعب يوفنتوس يقترب من الانضمام لبرشلونة

السبت 23/مايو/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
يرغب البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي، في الإنتقال إلي نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ليمثل النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم البوسني ميراليم بيانيتش رفض عرضين من ناديي تشيلسي وباريس سان جيرمان للتعاقد معه، لرغبته في الإنضمام لصفوف نادي برشلونة الموسم المقبل، حيث يرغب اللاعب في الإنضمام لقلعة "كامب نو" بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير أن نادي يوفنتوس يرغب في إبرام صفقة تبادلية للتخلي عن "بيانيتش" مقابل الحصول على خدمات الإيطالي جورجينيو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويواجه نادي برشلونة صعوبة في التعاقد مع "بيانيتش" نظرًا لرغبة يوفنتوس في استخدام اللاعب لعقد صفقة تبادلية بالإضافة لإهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعب لضمه الصيف القادم.

ومن المنتظر أن يكثف نادي برشلونة محاولات للتعاقد مع بيانيتش في الفترة القادمة محاولا استغلال رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف النادي الكتالوني.

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