ستاندر دولييج البلجيكي يتراجع عن ضم نجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية بلجيكية أن ستاندر دولييج البلجيكي صرف النظر عن فكرة التعاقد مع المغربي أشرف

بن شرقي نجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة الأخبار المغربية نقلا عن صحيفة voetbalnieuws البلجيكية بأن ستاندر دولييج أعرب عن عدم رغبته في ضم بن شرقي من الزمالك وذلك بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها الفريق البلجيكي في الفترة الحالية عقب إلغاء النشاط الرياضي في بلجيكا بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأكدت الصحيفة المغربية أن ستاندر دولييج يمر بفترة مالية صعبة منا جعل مجلس إدارة النادي يتخلى عن ثنائي الفريق لويس بيدرو كافاندا وأورلاندو سا.



