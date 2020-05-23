تعرف على موعد الحلقة الـ 30 من مسلسل "رجالة البيت"

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يقدم "الفجر الفني" مواعيد عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 30 لكافة قرائنا ومتابعينا الذين يهتمون بهذا العمل الدرامي الذي يدور في قالب كوميدي، يتبع أسلوبا متصلا في تكوينه الاجتماعي منفصلا في حلقاته وموضوعاته.



يُذاع مسلسل "رجالة البيت" على قناة "أون"، في تمام الساعة 7:45 مساءًا، وتعاد الحلقة الساعة 12:45 صباحاً.



ستعرض الحلقة الـ30 من مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "dmc"، الساعة 12 صباحًا، وتكون الإعادة الاولى الساعة 6 وربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5 مسًاء.



ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "cbc" الساعة 6 ونصف مسًاء، والإعادة الساعة 12 وربع صباحًا، وتكون الإعادة الثانية الساعة 3 ونصف عصرًا.



تفاصيل مسلسل رجالة البيت



وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت في إطار كوميدي منفصل متصل يجمع مشاهد وأحداث مختلفة تدور حو بومبا وتيمون والذي يجسدهما النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي وبمشاركة النجم بيومي فؤاد.









