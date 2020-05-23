إنجي علاء تحتفل برفقة صناع عمل مسلسل "النهاية"













نشرت المؤلفة إنجي علاء، صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل "النهاية" محتفلين يانتهاء التصوير.وكتبت إنجي علاء، على هذه الصورة قائلة: "مع صناع عمل مسلسل النهاية، من وراء الكاميرا".وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ألف مبروك نجاح المسلسل يا مبدعين تستاهلوا النجاح أبدعتوا".وتدور أحداث مسلسل "النهاية"، حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.