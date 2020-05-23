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تامر حسني يتألق بإعلان دعائي جديد عقب تخطي الأول 85 مليون مشاهدة

السبت 23/مايو/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

كعادته عندما يطرح أي عمل فني جديد يحقق نجاحًا باهرًا وردود أفعال إيجابية فيترك علامة بارزة عند الجمهور تجعله متميزًا عن باقي الأعمال الفنية المعروضة.

تألق النجم تامر حسني، في رمضان 2020 من خلال إعلانين إحداهما طُرح منذ أسبوعين وحقق نسب مشاهدة عالية تجاوزت 85 مليون عبر"يوتيوب" و"فيسبوك" والآخر تم عرضه منذ أيام قليلة عبر القنوات الفضائية.

طرح النجم تامر حسني، إعلانه الثاني منذ قليل عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، عقب عرضه على القنوات الفضائيه بأيام قليلة.

ظهر مع حسني، في إعلانه الدعائي لإحدى المنشآت السكنية عدد كبير من نجوم الفن ولاعبي كرة القدم أبرزهم كندا علوش، شيرين رضا،حلا شيحة،أروى جودة،نيللي كريم، آسر ياسين، وكابتن حازم إمام، بالإضافة إلى ظهور رجل الأعمال نجيب ساويرس.

الذي اختاره من بين نجوم مصر والوطن العربي ليُقدم الإعلان بصوته وذلك لتمتعه بشعبية جارفة.

جدير بالذكر أن أغنية الإعلان تحمل عنوان"اللحظة الحلوة" وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رحيم، توزيع وميكس وماستر عبد الرحمن شوقي.

وأغنية إعلانه الآخر لصالح إحدى شركات الاتصالات تحمل عنوان "الأصل مصري" وهي من من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، وحقق الإعلان نسب مشاهدة عالية عبر "اليوتيوب" و"فيسبوك" تتجاوز 85 مليون، بالإضافة إلى إشادات الجميع وقيام الأغلبية بفيديوهات للأغنية سواء بغنائها أو ترجمتها بـ"لغة الإشارة".



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