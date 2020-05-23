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أمير كراره يهنئ أحمد صلاح حسني بمسلسل "الفتوة"

السبت 23/مايو/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حرص الفنان أمير كراره، على تهنئة شقيق زوجته أحمد صلاح حسني، بنجاح مسلسل "الفتوة" التي يشارك في بطولته بجانب الفنان ياسر جلال، وذالك عبر حسابه الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "غنستجرام".

وعلق امير كراره على الصورة قائلاُ: شهادتي فيك مجروحه احمد صلاح حسني بقي نجم كبير من نحوم رمضان ربنا يكرمك يا حبيبي اللي جاي بتاعك".

يذكر أن مسلسل "الفتوة" حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقات المسلسل خلال السباق الرمضاني الحالي 2020، وبالأخص بأن المسلسل يدور أحداثه في العصور الماضية زمن "الفتوات" ولكن من زاوية مختلفة.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.

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