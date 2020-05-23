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منة فضالي لأحمد زاهر.. "ربنا عوضك خير يا أبو البنات"

السبت 23/مايو/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حرصت الفنانة منة فضالي، على تهنئة صديقها الفنان أحمد زاهر بنجاح مسلسل "البرنس" الذي يشارك في بطولته بشخصية "فتحي"، وذالك من خلال نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلقت على الصورة قائلة: "أخويا وعشرة العمر بجد فرحانة ليك جدا.. ربنا عوض صبرك خير.. مبروك يا أبو البنات يا فتحي".

في سياق منفصل، تشارك منه فضالي في الماراثون الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وتجسد هذه الشخصية الفنانة ريهام حجاج وأصدقائها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها الفنان محمود حميدة، ثم تتوالى الأحداث.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة "دي أم سي" في تمام الساعة 9.30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10.15 ‏مساء، والمسلسل من بطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه فى إطار تشويقى.

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