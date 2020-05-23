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محمد فراج يشيد بصناع مسلسل "الاختيار"

السبت 23/مايو/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حرص الفنان محمد فراج، على توجيه الشكر على صناع مسلسل "الاختيار" الذي يجسد حياة الشهيد "احمد منسي"، وذلك من خلال نشر مجموعة من الصور للمنسي ورجاله عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق محمد فراج، على الصور قائلاُ: "حلقة امبارح الـ 28 من مسلسل الاختيار كانت حلقه عظيمه فيها كمية مشاعر هزت كل اللي اتفرجوا عليها ولأنى من الممثلين اللى كان ليهم الشرف وشاركت في عمل بيحكي عن بطولات جيشنا المصري وقواتنا المسلحة قبل كده فا عارف قد إيه صعب ومهلك إنك تطلع عمل درامي من النوع ده بالشكل المحترم والمشرف ده وبالصوره المبهرة دي".

وتابع كلامة قائلاُ:" بشكر من القلب كل اللى عمل على إن المسلسل ده يطلع للنور من أول شركة الإنتاج سينيرچى، المخرج بيتر ميمى، المؤلف باهر دويدار، مدير التصوير حسين عسر وكل الكرو، أمير كراره اللي عمل دور متهيألى إنه هيعيش في قلوب الناس لفتره طويله قوى وكل الممثلين اللي ظهروا في الملحمة دي، براڤو براڤو براڤو".

وأضاف:" وتحيه كبيره قوى لأبطال مصر الحقيقين شهداء ملحمة البرث وغيرهم كتير من الشهداء اللى ضحوا بحياتهم ولسه بيضحوا فى سبيل إن الوطن ده يفضل آمن ونعيش فيه واحنا مطمنين، الاختيار، منسى الاسطوره، الكتيبه 103 صاعقه، رمضان٢٠٢٠".

ويتناول مسلسل "الاختيار" قصه حياة البطل الشهيد احمد منسي، الذي استهد في أثناء هجوم الارهابين على كمين"البرث"، وظل يقاتل حتى الموت هو ورجاله.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.


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