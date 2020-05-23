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برشلونة يخفض سعر ديمبلي للتخلص منه في الصيف

السبت 23/مايو/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي برشلونة قرر التخلص من جناحه الفرنسي "عثمان ديمبلي" في الميركاتو الصيفي المقبل.


وأوضحت التقارير، أن برشلونة مستعد لتكبد خسارة مالية فادحة عند بيع اللاعب، سعياً من إدارة الفريق للتخلص من اللاعب خلال الصيف القادم.



ووفقاً لشبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن إدارة نادي برشلونة لا تمانع في رحيل ديمبلي في الصيف القادم، مقابل مبلغ 42 مليون يورو.

وأكدت الشبكة الإيطالية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو النادي الوحيد المهتم بخدمات ديمبلي خلال الوقت الحالي.

ويريد برشلونة بيع اللاعب بأي ثمن خلال الفترة المقبلة، بعد أن ضجرت إدارة الفريق من الإصابات المتتالية التي تلاحق اللاعب، وكان آخرها قطع في أوتار الفخذ، خلال فبراير الماضي.


وتستهدف إدارة البارسا النجمين، "لاوتارو مارتينيو" مهاجم إنتر ميلان، والبرازيلي "نيمار دا سيلفا" نجم باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات القادمة، وبالتالي تحاول الإدارة جمع الأموال اللازمة لتلك الصفقتين.

جدير بالذكر أن ديمبلي انضم لبرشلونة في صيف عام 2017 قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 105 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ 40 مليون يورو أخرى كمتغيرات.

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