المخرج خالد جلال عن ظهور أحد السقا في "الاختيار": "الكبير ينضم لقائمة الشرف"





وعلق على صور السقا قائلاُ:" من الآخر احنا ما بنسيبش تارنا سلام لأني مش هاشوفك تاني لا دنيا ولا اخرة، اجمل اللحظات القصاص من الخائن، تحيا مصر.



وتابع كلامه: "أحمد السقا الكبير ينضم اللي قائمة شرف "الاختيار " بعد روعة امير كرارة بالامس الجميع يتألق اليوم سارة عادل ناهد رشدي انعام سالوسة محمود حافظ تحيا مصر".



ويتناول مسلسل "الاختيار" قصه حياة البطل الشهيد احمد منسي، الذي استهد في أثناء هجوم الارهابين على كمين"البرث"، وظل يقاتل حتى الموت هو ورجاله.



يذكر أن مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



أعرب المخرج خالد جلال، بالسعادة بنجاح مسلسل "الاختيار" للفنان امير كرارة، وذلك من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بـ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".الصور التي نشرها المخرج خالد جلال للفنان أحمد السقا، ومحمود حافظ، سارة عادل، انعام سالوسه، ناهد رشدي.