عاجل.. تداول أول صورة لـ"عشماوي" على حبل المشنقة

نشر الفنان أحمد العوضي الذى جسد دور الإرهابي هشام عشماوي في "الاختيار"، صورة عشماوي وهو ينفذ عليه حكم الإعدام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "حقكم جه".





وعرضت مساء أمس الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، وشهدت الحلقة أحداث مثيرة منها القبض على هشام عشماوي، والحكم عليه بالإعدام.



