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عاجل.. تداول أول صورة لـ"عشماوي" على حبل المشنقة

السبت 23/مايو/2020 - 01:34 ص
هشام عشماوي
هشام عشماوي
الفجر
نشر الفنان أحمد العوضي الذى جسد دور الإرهابي هشام عشماوي في "الاختيار"، صورة عشماوي وهو ينفذ عليه حكم الإعدام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "حقكم جه".

وعرضت مساء أمس الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، وشهدت الحلقة أحداث مثيرة منها القبض على هشام عشماوي، والحكم عليه بالإعدام.

وجسد الفنان أحمد العوضي، دور الإرهابي هشام هشماوي، في مسلسل "الاختيار"، الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، ويقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، الذي يجسد دور أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

أبطال مسلسل الاختيار
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.
عاجل.. تداول أول صورة لـ"عشماوي" على حبل المشنقة
عاجل.. تداول أول صورة لـ"عشماوي" على حبل المشنقة

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