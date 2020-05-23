محمد علاء: "أنا محظوظ".. والناس في الشارع بتقولي "ياسر"

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علَق الفنان محمد علاء، عن دوره فى مسلسل البرنس، والذى قدم فيه شخصية ياسر البرنس، الأخ غير الشقيق لرضوان البرنس، قائلًا "محمد سامى كاتب عبقرى، وكل حاجة كانت بالمللى".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، لم أقلق من ظهورى بدور خائن وندل وضعيف الشخصية.. ولكن كنت خائف إن المشاهد لا يصدقنى".





وتابع: "كنت مستمع بالتصوير، وفريق العمل، وأنا محظوظ جدًا.. والموضوع فيه كيميا بين الممثلين وأدائهم، ومحدش نادى عليا باسمى، والناس في الشارهع بتقول لى ياسر".





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.