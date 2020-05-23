وصلة غزل لهنادي مهنا في أحمد خالد صالح عبر "إنستجرام"





الفنان أحمد خالد صالح خطيبها، فيما علقت على الصورة قائلة: "لقد نشأت وحدي، ولا أخوة، ولا أخوات، ولا أسرة في مصر، وقد اعتدت على القيام بكل شيء بمفردي. لقد كنت مستقلًا في وقت أبكر مما ينبغي، كان لدي عملي الخاص في سن 17 عامًا. سافرت وحدي منذ أن كنت طفلًا. خائفة من لا شيء كنت على استعداد للتغلب على هذا الكوكب بمفرده.. حتى التقيت بك".



وتابعت هنادي كلامها قائلةُ: "لأول مرة لا أستطيع ولا أريد أي شيء غيرك، لا شيء يجعلني قويًا، سعيدًا، فخورًا ولكنك، حتى أنا أسأل نفسي كيف كانت حياتي قبل مقابلتك ولا أستطيع حتى رؤيتها. حضورك نعمة حقا. شكرا لتسامحك لي أعلم أنه بالتأكيد ليس سهلًا على الإطلاق، مثل هذا البطل الخارق كيف تفعل ذلك؟ شكرا لك على جانبي في أسوأ أيامي. أحبك حبيبي.



في سياق منفصل تشارك الفنانة هنادي مهنا، في مسلسل "خيانة عهد" التي يعرض خلال الماراثون الرمضاني الحالي، بجانب نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، خالد سرحان، جومانا مراد، تيام قمر.



شاركت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت هنادي بالصوة بصحبة خطيها