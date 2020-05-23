Advertisements

وصلة غزل لهنادي مهنا في أحمد خالد صالح عبر "إنستجرام"

السبت 23/مايو/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت هنادي بالصوة بصحبة خطيها الفنان أحمد خالد صالح خطيبها، فيما علقت على الصورة قائلة: "لقد نشأت وحدي، ولا أخوة، ولا أخوات، ولا أسرة في مصر، وقد اعتدت على القيام بكل شيء بمفردي. لقد كنت مستقلًا في وقت أبكر مما ينبغي، كان لدي عملي الخاص في سن 17 عامًا. سافرت وحدي منذ أن كنت طفلًا. خائفة من لا شيء كنت على استعداد للتغلب على هذا الكوكب بمفرده.. حتى التقيت بك".

وتابعت هنادي كلامها قائلةُ: "لأول مرة لا أستطيع ولا أريد أي شيء غيرك، لا شيء يجعلني قويًا، سعيدًا، فخورًا ولكنك، حتى أنا أسأل نفسي كيف كانت حياتي قبل مقابلتك ولا أستطيع حتى رؤيتها. حضورك نعمة حقا. شكرا لتسامحك لي أعلم أنه بالتأكيد ليس سهلًا على الإطلاق، مثل هذا البطل الخارق كيف تفعل ذلك؟ شكرا لك على جانبي في أسوأ أيامي. أحبك حبيبي.

في سياق منفصل تشارك الفنانة هنادي مهنا، في مسلسل "خيانة عهد" التي يعرض خلال الماراثون الرمضاني الحالي، بجانب نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، خالد سرحان، جومانا مراد، تيام قمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خيانه عهد

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد العوضي ينشر الصورة الحقيقية للحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ أقل من ساعتين

5 قرارات مهمة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

بعد نجاحه في "البرنس".. محمد جمعة يعلن مفاجأة لجمهوره

منذ ساعة و 11 دقيقة

محمد سامى لـ"روجينا": إنتي ملبوسة.. و"فدوى" شخصيتك الحقيقية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ حوالي 10 ساعة

نجم بيراميدز يغلق الباب في وجه الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل| "الصحة" تعلن تسجيل 783 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بـ العاهل السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. أول تعليق من أحمد العوضي بعد مشهد إعدام الإرهابي عشماوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توقف رحلات عودة العالقين من الخارج لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من الأهلي تجاه الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد الصور

هنادي مهنا برفقة أحمد خالد صالح على 'إنستجرام'

هنادي مهنا تروج لشخصيتها في مسلسل 'خيانة عهد'

بعد مقتل نجلها.. ايسرا في العناية المركزة!!

"تقتل القتيل وتمشي في جنازة".. حلا شيحة في عزاء خالد أنور

بعد وفاة نجلها.. يسرا في مطعم أكل "سوشي"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:00 ص

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

12:02 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

05:16 م

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

09:19 م

بعد نجاحه في "البرنس".. محمد جمعة يعلن مفاجأة لجمهوره

02:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»