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روجينا تمازح "بسمة وهبة": "قوليلى فدوى.. أنا شربت الشخصية"

السبت 23/مايو/2020 - 01:34 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

كشفت الفنانة روجينا، تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل البرنس، بطولة النجم محمد رمضان والفنان أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، الذى حقق نجاحا جماهيرا منذ عرضه بداية شهر رمضان.

وقالت خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"،: "المخرج محمد سامى لما قالى هتمثلى تاجرة مخدرات أصبت بالذهول ورد فعل غريب.. ولكنه لعب معايا لعبة التحدى وكان على ثقة كبيرة في موهبتى"

وواصلت : "كنت برغى بالساعة والساعتين مع محمد سامى في التليفون وشربت الشخصية.. والحمدالله الممثل لما يجتهد في دوره ويلاقى كل الحب ده لازم يكون سعيد".


ومازحت "روجينا" خلال حوارها الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: " الناس بتحب فدوى قولى لى فدوى".


مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى

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