عاجل.. أحمد العوضي ينشر الصورة الحقيقية للحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي









عرضت مساء أمس الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، وشهدت الحلقة أحداث مثيرة منها القبض على هشام عشماوي، والحكم عليه بالإعدام.ونشر الفنان أحمد العوضي الذى جسد دور الإرهابي هشام عشماوي في "الاختيار"، صورة عشماوي وهو ينفذ عليه حكم الإعدام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقاً: "حقكم جه".أبطال مسلسل الاختياريشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجيويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.