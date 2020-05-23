محمد سامى لـ"روجينا": إنتي ملبوسة.. و"فدوى" شخصيتك الحقيقية







وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، بحضور "روجينا"، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، "روجينا ملبوسة.. ولدينا تاريخ طويل وثقة، وبقولها أثق فيكى أكثر من ثقتك في نفسك.. روجينا حمليها المسئولية بس".



وواصل قائلًا: "أنا كنت بكتب فدوى لروجينا، وعارف إن محدش هيعرف يعملها زيها.. وكل يوم بتثبت لى إنها أشطر ممثلة".



يذكر أن مسلسل "البرنس" حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور منذ عرض أولى حلقات المسلسل في السباق الرمضاني الحالي 2020، والذي أثر في الكثير من الجماهير حتى البكاء وبالأخص بعد سجنه من جانب أخوته وقيام شقيقه "فتحي" بترك نجلته في الموقف.



تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مازح المخرج محمد سامى، الفنانة روجينا، قائلًا لها: "هو انتى ليه بتضحكى على الناس وتقولى إنك اجتهدتى على شخصية فدوى؟.. مش عاوزة تقولى إن فدوى شخصيتك الحقيقية؟.