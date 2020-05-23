Advertisements

يونس يطرح أغنيته مع الراقصه جوهرة.. والجمهور: "إيه الحلاوة دي" (فيديو)

السبت 23/مايو/2020 - 01:19 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

طرح المطرب الشاب يونس مرسي، منذ قليل فيديو كليب أغنيته الجديدة مع الراقصة جوهرة وتحمل عنوان "مبقتش تحبني".

وأعرب الجمهور عن إعجابهم بالأغنية وفكرة الفيديو كليب من خلال تعليقاتهم عبر السوشيال ميديا.

ونشر الجمهور الفيديو كليب على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن أغنية"مبقتش تحبني" من كلمات أحمد جابر، لحن وتوزيع موزع المهرجانات أبو عبير، وتم تصوير الفيديو كليب في المنصورية، بقيادة المخرج معتز راغب.

والفيديو كليب من إنتاج يحيى مرسي وهو الشقيق الأكبر ليونس، بينما الأغنية من إنتاج شركة "دريم ميديا".

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بـ العاهل السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد العوضي ينشر الصورة الحقيقية للحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ ساعتين و 13 دقيقة

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

منذ حوالي 18 ساعة

محمد سامى لـ"روجينا": إنتي ملبوسة.. و"فدوى" شخصيتك الحقيقية

منذ أقل من ساعتين

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن تسجيل 783 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. توقف رحلات عودة العالقين من الخارج لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد نجاحه في "البرنس".. محمد جمعة يعلن مفاجأة لجمهوره

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي تجاه الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعات

5 قرارات مهمة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يغلق الباب في وجه الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل .. أول تعليق من أحمد العوضي بعد مشهد إعدام الإرهابي عشماوي

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:00 ص

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

12:02 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

05:16 م

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

09:19 م

بعد نجاحه في "البرنس".. محمد جمعة يعلن مفاجأة لجمهوره

02:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»