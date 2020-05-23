يونس يطرح أغنيته مع الراقصه جوهرة.. والجمهور: "إيه الحلاوة دي" (فيديو)





ونشر الجمهور الفيديو كليب على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.



جدير بالذكر أن أغنية"مبقتش تحبني" من كلمات أحمد جابر، لحن وتوزيع موزع المهرجانات أبو عبير، وتم تصوير الفيديو كليب في المنصورية، بقيادة المخرج معتز راغب.





والفيديو كليب من إنتاج يحيى مرسي وهو الشقيق الأكبر ليونس، بينما الأغنية من إنتاج شركة "دريم ميديا".



طرح المطرب الشاب يونس مرسي، منذ قليل فيديو كليب أغنيته الجديدة مع الراقصة جوهرة وتحمل عنوان "مبقتش تحبني".وأعرب الجمهور عن إعجابهم بالأغنية وفكرة الفيديو كليب من خلال تعليقاتهم عبر السوشيال ميديا.