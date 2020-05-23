رامز أمير لـ"كرارة".. "أطيب قلب عرفته في الشغلانه دي"





وعلق على الصورة قائلاُ: هقف كتير عند اليوم اللى قابلت فيه النجم الكبير أوى أمير كرارة، أجدع وأطيب قلب عرفته فى الشغلانة دى، بجد الكلام عمره مهيديك حقك فهكتفى انى اشكرك، شكرا على طيبة قلبك وشكرا على وقفتك جنب الصغير قبل الكبير".



وتابع أمير:" شكرا على حجات كتير عملتها معايا معناها كبير اوى عندى وهفضل شايلهالك فوق راسى، نجم تتشرف انك تقف قدامه، الف مليون مبروك على النجاح اللى محصلش قبل كده ويجعله فى ميزان حسناتك، ربنا يزيدك ويجبر بخاطرك زى مبتجبر بخاطر الكل ويديك على قد روحك النقية اللى والله مفى منها اتنين •



ويتناول مسلسل "الاختيار" قصه حياة البطل الشهيد احمد منسي، الذي استهد في أثناء هجوم الارهابين على كمين"البرث"، وظل يقاتل حتى الموت هو ورجاله.



يذكر أن مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.











أعرب الفنان رامز أمير، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الاختيار" وبالأخص مشاركته بجانب الفنان أمير كرارة، وذالك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهر رامز بالصورة بصحبة الفنان أمير كراره من كواليس تصوير مسلسل "الاختيار"ئ.