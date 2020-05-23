Advertisements

رامز أمير لـ"كرارة".. "أطيب قلب عرفته في الشغلانه دي"

السبت 23/مايو/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعرب الفنان رامز أمير، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الاختيار" وبالأخص مشاركته بجانب الفنان أمير كرارة، وذالك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر رامز بالصورة بصحبة الفنان أمير كراره من كواليس تصوير مسلسل "الاختيار"ئ.

وعلق على الصورة قائلاُ: هقف كتير عند اليوم اللى قابلت فيه النجم الكبير أوى أمير كرارة، أجدع وأطيب قلب عرفته فى الشغلانة دى، بجد الكلام عمره مهيديك حقك فهكتفى انى اشكرك، شكرا على طيبة قلبك وشكرا على وقفتك جنب الصغير قبل الكبير".

وتابع أمير:" شكرا على حجات كتير عملتها معايا معناها كبير اوى عندى وهفضل شايلهالك فوق راسى، نجم تتشرف انك تقف قدامه، الف مليون مبروك على النجاح اللى محصلش قبل كده ويجعله فى ميزان حسناتك، ربنا يزيدك ويجبر بخاطرك زى مبتجبر بخاطر الكل ويديك على قد روحك النقية اللى والله مفى منها اتنين •

ويتناول مسلسل "الاختيار" قصه حياة البطل الشهيد احمد منسي، الذي استهد في أثناء هجوم الارهابين على كمين"البرث"، وظل يقاتل حتى الموت هو ورجاله.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.


أخبار تهمك

عاجل.. أحمد العوضي ينشر الصورة الحقيقية للحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ أقل من ساعتين

5 قرارات مهمة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بعد نجاحه في "البرنس".. محمد جمعة يعلن مفاجأة لجمهوره

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. أول تعليق من أحمد العوضي بعد مشهد إعدام الإرهابي عشماوي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الأهلي تجاه الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بـ العاهل السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد سامى لـ"روجينا": إنتي ملبوسة.. و"فدوى" شخصيتك الحقيقية

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يغلق الباب في وجه الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. توقف رحلات عودة العالقين من الخارج لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

منذ حوالي 19 ساعة

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن تسجيل 783 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تشابه مشهد يجمع بين إياد نصار وأمير كرارة في "الاختيار" وكازابلانكا

لو فاتتك الحلقة شوفها في الإعادة.. مواعيد مسلسل الاختيار لمشاهدة الحلقة الرابعة

محمد عز يشارك جمهوره صورة من كواليس مسلسل "الاختيار"

"ملازم أول مقاتل" .. رامز أمير في كواليس "الاختيار"

هكذا وصف رامز أمير أحمد خالد صالح بعد مشاركتها في مسلسل "الاختيار"

دياب يشارك جمهوره صورة من كواليس مسلسل "الاختيار"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:00 ص

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

12:02 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

05:16 م

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

09:19 م

بعد نجاحه في "البرنس".. محمد جمعة يعلن مفاجأة لجمهوره

02:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»