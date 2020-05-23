برشلونة يقترب من ضم هدفه الأكبر في الميريكاتو الصيفي

أشارت تقارير صحفية عن أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة، وعن وضع الميركاتو الصيفي داخل الكامب نو.





وارتبط إسم برشلونة بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى إمكانية ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.





وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة قرر الابتعاد عن نيمار، وتوجيه كل أسهمة نجاة لاوتارو مارتينيز.



