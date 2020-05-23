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اتحاد الكرة يحدد موقفه من عودة الدوري هذا الموسم

السبت 23/مايو/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
 قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، إن اللجنة تتمنى عودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"سيتم استطلاع رأس الأندية قبل حسم مصير الدوري المصري سواء باستئنافه أو إلغاء المسابقة".

وتابع :"في حالة عودة الدوري فسنرى كيف تساعد الأندية اتحاد الكرة في المسابقة".

أتمنى عودة الدوري بكل تأكيد واتحاد الكرة يعمل على ذلك، ليس من أمنياتنا عودة الدوري فقط، ولكن نتمنى عودة الحياة بشكل طبيعي كما كانت".

وأشار :"خاطبنا الجمعية العمومية 3  مرات من أجل إرسال مقترحاتهم في اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة".

وزاد :"في حال الحصول على الموافقة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فلا بد أن يتم عرض اللائحة على الجمعية العمومية وذلك قبل مناقشتها في الاجتماع الطاريء".

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