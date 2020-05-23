لهذا السبب ..سائق شريف منير يتراجع عن قتله









عرضت مساء أمس الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.وجاءت ضمن أحداث الحلقة التاسعة والعشرون، أن رزق سائق عبدالله_شريف منير قرر أن يسرق عبد الله، عندما علم أنه حصل على مبلغ كبير، ودخل منزل عبد الله وفي يده سلاح لتنفيذ عملية السرقة، وكان ينوى أن يقتل عبد الله، ولكن تراجع بسبب إنه رأى عبدالله يحاول الاتصال به حتى يأكل معه، وشعر أن عبد الله شخص طيب، فقرر أن يتراجع عن سرقته وقتله، وجلس معه يأكل وطلب عبد الله منه أن يكمل تعليمه وأنه سوف يساعده بالمال.قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج."ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه:مسلسل "ونحب تاني ليه" يعرض على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.