أحمد حلمي عن عمرو دياب.. "حبيب الملايين وأنا أولهم"









وعلق حلمي على الصورة قائلاُ: "حبيب الملايين وأنا أولهم".



في سياق منفصل أشاد أحمد حلمي بمسلسل "البرنس"، بما يشهده المسلسل من احداث تشويقية بين عائلة "البرنس" وما شهده "رضوان" محمد رمضان" من ظلم على يد أشقائه.



حيث قال حلمي عبر "تويتر": "مسلسل مشوق لدرجة إنى عاوز أشوف الحلقة الأخيرة دلوقتى"، وذلك في إشارة إلى أنه لا يستطيع الانتظار الحلقة الأخيرة غدًا.



تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث ظهر صحبة الفنان عمرو دياب.