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رامز أمير عن مشاركته في "الاختيار": "أنا مكنتش حاسس أني بمثل وكنت عايش في المسلسل"

السبت 23/مايو/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعرب الفنان رامز أمير، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل"الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، مضيفاً أن هذا العمل عرف لكل الوطن العربي حجم ما يحدث في سيناء من خلال المعارك التي يخوضها أبطال الجيش المصري أمام هؤلاء المتطرفين الذي يرغبون في الاستيلاء على مقدرات مصر وأرضها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "أنا مكنتش حاسس أن المسلسل ده بمثله، أنا كنت عايشه وفي أبطال كتير ضحوا عشان مصر يستاهلوا أننا نعمل عمل واتنين وتلاتة ونوضح تعبوا إزاي واستشهدوا ازاي عشان احنا وأهالينا نعيش".

وتابع "أنا كنت لوحدي في الصحراء واحنا بنصور معركة البرث، ومفيش حاجة حواليا وحسيت بكل حاجة الناس دي بتبقى حساها وهي قاعدة بتحرس الأرض".

واختتم حديثه قائلاً: "ولما حد بيكلمني يقولي النجاح اللي حصل ده، برد عليه أقوله النجاح ده نجاح الأبطال الحقيقيين اللي ضحوا بأرواحهم عشان خاطر مصر".

قصة مسلسل الاختيار
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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