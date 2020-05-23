أستاذ تغذية تحذر مصابي كورونا من تناول "كحك العيد" (فيديو)

حذرت الدكتورة نبال عبدالرحمن، أستاذ التغذية العلاجية، من الإكثار من تناول الكحك والبسكويت خلال أيام عيد الفطر، حيث أن سعراتهم الحرارية مرتفعة جدا، ومضرة بالجسم، منوهة بأن الإفراط في تناولها قد يضعف جهاز المناعة كونها وجبة غير صحية، وهو أمر غير مطلوب في ظل أزمة كورونا.





وأشار "عبدالرحمن"، خلال لقاء خاص عبر "زووم" ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر يجب أن يستشيروا طبيبهم في الكمية التي يمكن تناولها من الكعك والبسكويت ولا تؤثر على حالتهم، مضيفة: "اللي عايز ياكل كحكة يمشي ساعة".





ونوهت بأ مصاب الكورونا يجب أن يركز في الوجبات الصحية، ويتجنب تناول الكعك والبسكويت حتى يتم شفائه.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.