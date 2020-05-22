Advertisements

"الشؤون الإسلامية" تنفي إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات بالمملكة

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جميع أئمة المساجد بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات بالمملكة.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم لكل فروع الوزارة بمناطق المملكة.

ووفق التعميم فقد تم التأكيد على منسوبي المساجد بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات بالمملكة.

ويأتي ذلك إلحاقًا لما صدر من الإيقاف المؤقت للجمع والجماعات في المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد.

ويذكر أن نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ما تمَّ تداوله بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تنفي الوزارة الخبر الذي تمَّ تداوله بإحدى الصحف الورقية وبعض الصحف الإلكترونية، بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد.

وأشارت إلى أنَّ الخبر عارٍ من الصحة، وأنَّه لم يصدر من الوزارة أي شيء بهذا الخصوص، داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها .


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

على مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

منذ حوالي 7 ساعات

زوجة البطل منسي تكشف مفاجأة عن استشهاده

منذ حوالي 19 ساعة

للمقبلين على الزواج.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن محلات الذهب

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| تحول نهار الصين إلى ليل دامس لهذا السبب

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي تجاه الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

منذ 43 دقيقة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و 22 دقيقة

من كأس مصر لليد إلي لقب نادي القرن.. بطولات وألقاب "فالصو" منحها مرتضى منصور للزمالك (تقرير)

منذ أقل من ساعتين

بيان مهم من الحكومة بشأن "تكافل والكرامة"

منذ حوالي 6 ساعات

"مش بافتي".. تامر أمين يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

شعبة الملابس الجاهزة تزف بشرى سارة بشأن تصنيع الكمامة القماش

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بسبب معاملته السيئة لمرضى كورونا.. إقالة مدير حميات منوف

منذ حوالي 15 ساعة

الكاف يرد على الزمالك ويهنئ الأهلي بلقب القرن (صورة)

منذ أقل من ساعتين

5 قرارات هامة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول رد من دفعة تكليف مارس 2020 عقب حديث السيسي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الانتهاء من تهيئة وتجهيز 279 مصلى للعيد في مكة المكرمة

الشؤون الإسلامية: الأكتفاء بأذان واحد يوم الجمعة للصلاة

مفتي المملكة: صلاة التراويح والعيد بالبيوت في ظل كورونا

الشؤون الإسلامية: تعليق صلاة الجماعة في المساجد "لا يزال قائماً"

"الشؤون الإسلامية" تنفي أنباء تكليف مؤذني المساجد برفع تكبيرات العيد

وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة يوجّه بعدم إقامة صلاة عيد الفطر في الجوامع

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:16 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

أول رد فعل من الأهلي تجاه الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

05:39 م

5 قرارات هامة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

03:33 م

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

11:48 ص

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

08:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»