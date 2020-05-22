إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بينهم بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية في سوهاج، علي مشاجرة أصيب فيها 6 أشخاص بقرية الطوايل مركز شرطة ساقلته، بسبب خلافات الجيرة.





تلقى اللواء حسن محمود مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد ورود بلاغ بوجود مشاجرة بناحية الطوايل الغربية، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من الفحص أن المشاجرة بين كل من طرف أول (يوسف.ع.ا - 61 عاما بالمعاش)، و(حسن.ع.ا - 52 عاما عامل)، مصابين بجروح قطعية بفروة الرأس، و(عاطف.م.ا - 45 عاما موظف) .





والطرف الثاني (فرج.م - 54 عاما موظف)، و(صلاح.ا.ع - 63 عاما بالمعاش)، و(أحمد.م.ا - 66 عاما موظف)، و(أبو الفتوح.ا.ع - 57 عاما موظف)، مصابين بجروح متفرقة.





تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب، بسبب خلافات الجيرة، حرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة.



