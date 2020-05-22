منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة "تهدد الحياة"

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن تجميد عمليات وخدمات تطعيم الأطفال بسبب فيروس كورونا، يشكل تهديدًا أساسيًا على الحياة.





وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، أن منظمة الصحة تعمل مع الحكومات للتأكد من وصول سلاسل الإمدادات والخدمات الصحية الرئيسية لكل المجتمعات.





وتابع: "ندعو الجميع لعمل المزيد من أجل مقاومة الشائعات التي تقيد الجهود العامة الصحية التي تنقذ أرواح الملايين"، لافتًا إلى أنه سيكون هناك قمة للتطعيم العالمي في يوليو، ونطلب من الدول أن تساهم في هذه الحملة.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.



