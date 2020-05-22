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ترتيب الدوري الألماني قبل انطلاق الجولة 27

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:00 م
الدوري الالماني
الدوري الالماني
الفجر الرياضي
تفتتح مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني بمواجهة قوية ومرتقبة بين بين هيرتا برلين وضيفه يونيون برلين على ملعب الأول في قمة كروية وديربي العاصمة الألمانية.

ترتيب الدوري الألماني قبل انطلاق الجولة 27

وتستكمل مباريات الجولة غدا بمواجهات قوية حيث يأتي في مقدمتها بايرن ميونخ الذي يستقبل أينتراخت فرانكفورت، بالإضافة إلى مواجهة بوروسيا دورتموند مع فولفسبورج على ملعب الأخير.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز قبل هذه المباراة:

1- بايرن ميونخ – 58 نقطة
2- بوروسيا دورتموند – 54 نقطة
3- بوروسيا مونشنجلادباخ – 52 نقطة
4- لايبزج – 51 نقطة
5- باير ليفركوزن – 50 نقطة
6- فولفسبورج – 39 نقطة
7- فرايبورج – 37 نقطة
8- شالكة – 37 نقطة
9- هوفنهايم – 35 نقطة
10- كولن – 33 نقطة
11- هيرتا برلين – 31 نقطة
12- يونيون برلين – 30 نقطة
13- إينتراخت فرانكفورت 30 نقطة
14- أوجسبورج – 27 نقطة
15- ماينز – 27 نقطة
16- فورتونا دوسلدورف – 23 نقطة
17- فيردر بريمن – 18 نقطة
18- بادربورن – 17 نقطة

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