بسبب كورونا.. الصحة العالمية تحذر من كارثة تهدد 80 مليون طفل

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا يؤثر على عمليات التطعيم في العالم، ويعرض حياة الملايين من الأطفال على مستوى العالم في البلدان الغنية والفقيرة، لخطر العديد من الأمراض مثل الكوليرا والالتهاب الرئوي وأمراض أخرى.





وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجب أن نسعى لتطوير لقاح فعال لفيروس كورونا، ولكن لا يجب أن يأتي هذا على حساب تطعيم الأطفال.





ونوه بأن خدمات تطعيم الأطفال تأثرت بحد كبير على الأقل في 68 دولة بما يؤثر على 80 مليون طفل على الأقل تحت سن العام.



