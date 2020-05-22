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بسبب كورونا.. الصحة العالمية تحذر من كارثة تهدد 80 مليون طفل

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:57 م
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا يؤثر على عمليات التطعيم في العالم، ويعرض حياة الملايين من الأطفال على مستوى العالم في البلدان الغنية والفقيرة، لخطر العديد من الأمراض مثل الكوليرا والالتهاب الرئوي وأمراض أخرى.

وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجب أن نسعى لتطوير لقاح فعال لفيروس كورونا، ولكن لا يجب أن يأتي هذا على حساب تطعيم الأطفال.

ونوه بأن خدمات تطعيم الأطفال تأثرت بحد كبير على الأقل في 68 دولة بما يؤثر على 80 مليون طفل على الأقل تحت سن العام.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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