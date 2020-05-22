أوقاف الإسكندرية: إذاعة صلاة العيد عبر مكبرات الصوت بالمساجد

تابعت مديرية أوقاف الاسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي، مدير الدعوة، أوضاع المساجد بالمحافظة من خلال تقارير لجان المتابعة بالإدارات الفرعية للاطمئنان على استقرار الأمور والتأكد من عدم وجود مخالفات.





وقال الشيخ خشبة، في تصريحات صحفية، إن الغاية من كل هذه الإجراءات الاحترازية هو الحفاظ على رواد بيوت الله تعالى من الخطر وفق ما قررته الأدلة والقواعد الشرعية، وأن قرار الغلق إنما هو لعلة انتشار الوباء ومتى زالت العلة عاد الأمر إلى نصابه.



وأكد وكيل الوزارة، على مديرى الإدارات الفرعية على ضرورة تكثيف المرور من اليوم وحتى يوم الأحد للتأكد من استقرار المساجد.



من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن نصار، انه سيتم إذاعة شعائر صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد التى تقام بها الجمعة فقط دون غيرها مع التأكيد على غلق المساجد وعدم السماح لأحد بالتواجد فيها سوى الإمام والعمال.



هذا وتوجه الشيخ محمد خشبة، والدكتور عبد الرحمن نصار، والشيخ هاشم الفقس، بباقة من التهانى والتبريكات للأمة العربية الإسلامية ولكل منتسبى الأوقاف فى الإسكندرية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على امتنا الاسلامية والعربية والعالمين باليمن والخير والسلام والبركة.



