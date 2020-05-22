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أوقاف الإسكندرية: إذاعة صلاة العيد عبر مكبرات الصوت بالمساجد
الجمعة 22/مايو/2020 - 05:52 م
محمد رجب - دينا حسن
تابعت مديرية أوقاف الاسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي، مدير الدعوة، أوضاع المساجد بالمحافظة من خلال تقارير لجان المتابعة بالإدارات الفرعية للاطمئنان على استقرار الأمور والتأكد من عدم وجود مخالفات.
وقال الشيخ خشبة، في تصريحات صحفية، إن الغاية من كل هذه الإجراءات الاحترازية هو الحفاظ على رواد بيوت الله تعالى من الخطر وفق ما قررته الأدلة والقواعد الشرعية، وأن قرار الغلق إنما هو لعلة انتشار الوباء ومتى زالت العلة عاد الأمر إلى نصابه.
وأكد وكيل الوزارة، على مديرى الإدارات الفرعية على ضرورة تكثيف المرور من اليوم وحتى يوم الأحد للتأكد من استقرار المساجد.
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن نصار، انه سيتم إذاعة شعائر صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد التى تقام بها الجمعة فقط دون غيرها مع التأكيد على غلق المساجد وعدم السماح لأحد بالتواجد فيها سوى الإمام والعمال.
هذا وتوجه الشيخ محمد خشبة، والدكتور عبد الرحمن نصار، والشيخ هاشم الفقس، بباقة من التهانى والتبريكات للأمة العربية الإسلامية ولكل منتسبى الأوقاف فى الإسكندرية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على امتنا الاسلامية والعربية والعالمين باليمن والخير والسلام والبركة.
كما وجه الشكر للإدارات الفرعية واللجان التابعة لها على كل ما يبذلونه ويقدمونه لخدمة بيوت الله والمحافظة على روادها، مؤكدين على أن الغاية العظمى هى المحافظة على الأرواح والانفس من اى خطر يهددها. مع تمنيات المديرية بالتوفيق للجميع والله الموفق حفظ الله مصر.
كان أكد الشيخ محمد خشبة وكيل مديرية الأوقاف بالاسكندرية،على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة والتى تنص علي جميع الأئمه التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعه القران الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئوليه كاملة.
واضاف خشبة، أن يكون المسجد الذى تذاع فيه التكبيرات من المساجد التى تقام فيها الجمعة، وعدم دخول أي فرد الي صحن المسجد سوى الإمام وعمال المسجد.
وشدد خشبة، على تواجد جميع مديري الإدارات في دائره الاداره لمتابعه حاله الغلق للمساجد فجر يوم العيد وكذا اتخاذ الاجراءات القاتونية حيال من يخالف تعليمات الوزارة، مشيرا إلى يتم إعداد التقارير في موعد أقصاه السابعه صباحا وسرعه موافاه الوزاره بالتقرير الشامل،وتطبيق العقوبات التى أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وكذلك قرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.
وقال وكيل وزارة الأوقاف، ان التنبيه على أن صلاة العيد خلف التلفاز أو المذياع لا تصح جواز صلاة العيد فى البيت للرجل منفردا او مع أهل بيته دون أى تجمع لسكان العقار حفاظا على صحة الجميع فالهدف الرئيسى هو منع التجمعات حفاظا على الجميع ودفعا لانتشار عدوى فيروس كرونا المستجد.
وتابع، أن صلاة العيد ركعتان كأى صلاة أخرى غير أن المصلى يكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام.