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أول رد فعل من الأهلي تجاه الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:39 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
آثار تصرف نادي الزمالك بوضع لافتة ضخمة على أسوار القلعة البيضاء تؤكد أحقيته بلقب نادي القرن الإفريقي، استياء مسئولو النادي الأهلي، صاحب اللقب الحقيقي والذي حصل عليه قبل 20 عامًا نظرًا للإنجازات التي حققها خلال القرن العشرين.

وأكد مسئولو النادي الأهلي أن ما فعله الزمالك بوضع لافتة مكتوب عليه "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، تصرف لا مت للأخلاق الرياضية بأي صلة، حيث أن الأهلي توج بهذا اللقب في وقت سابق وفقًا للمعايير التي وضعها الاتحاد الإفريقي وقتها.

وأوضح مصدر مسئول بالقلعة الحمراء أن تصرف رئيس الزمالك غريب ولم يحدث في تاريخ كرة القدم، مؤكدًا أن هذا التصرف قد يعرضه للعقوبات من الكاف خاصة بعد تتويج الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي بشكل رسمي.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الأهلي سوف يقوم بتجهيز ملف كامل لتقديمه للإتحاد الدولي لتوضيح أسباب تتويجه بلقب نادي القرن الإفريقي.

وكان مجلس إدارة الزمالك ايضا قرر تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لتجهيز ملف كامل لتقديمه للإتحاد الدولي والمحكمة الرياضية، للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن العشرين في إفريقيا.

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