موعد عرض مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة للنجم ياسر جلال والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة.. اشتعلت أحداث العمل الدرامي الذي يقدمه النجم ياسر جلال في موسم رمضان 2020 محتلا مكانة طيبة بين الأعمال الدرامية الكثيرة المعروضة.





موعد عرض مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة





ويزداد بحث الجماهير المحبة للنجم ياسر جلال والعاشقة للفن الذي يقدمه عن موعد عرض مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة التي سيتم عرضها اليوم الجمعة الموافق الـ22 من مايو والقنوات الناقلة.





تفاصيل عرض مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة وتفاصيل العرض





وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل عرض مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة المتمثلة في مواعيد وقنوات ناقلة تذاع عليها الأحداث الجديدة في ظل مواصلة نجوم هذا العمل الدرامي في تقديم أفضل ما لديهم.





مسلسل الفتوة أول عمل يعرض الحلقة الأخيرة





ويعد مسلسل الاختيار الحلقة الأخيرة هو أول عمل يسدل الستار عن كافة أحداثه وتفاصيله قبل انتهاء شهر رمضان المبارك وقبل كافة الأعمال الدرامية التي لن تذاع حلقتها الـ30 إلا يوم غد السبت.





أحداث الحلقة السابقة من مسلسل الفتوة





وشهدت أحداث الحلقة 29 تفاصيلا جديدة بعدما خدع أحمد صلاح حسني الذي يقدم شخصية عزمي ابنة "حسن الجبالي" عندما قال لها إن من تسبب في قتل والدها هو "فتوة الحطابية"، بعكس الحقيقة.





ليلى زاهر تحاول الانتقام





وذهبت النجمة ليلى أحمد زاهر التي تقدم شخصية نورا حسن الجبالي لكي تنتقم متنكرة في زي رجل، قبل أن تعلم أن والدها لايزال على قيد الحياة وتعود طالبا أن تذهب برفقة عمتها لـ "العربخانة" لتجنب الأذى.





"ليل" تفلت من "عزمي" وتقابل حسن الجبالي





وعلمت النجمة مي عمر التي تجسد شخصية "ليل" أن أخوها "عزمي" هو من حاول قتل "حسن الجبالي" حيث قابلته وقال لها ذلك، قبل أن تسهل عملية قتل "عايدة رياض" ووضع منوم لها.





موعد عرض مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل "الفتوة" الحلقة الأخيرة اليوم الجمعة على قناة الحياة في الـ12:00 منتصف الليل، ويعاد في الـ4 صباحًا والـ4:30 عصرا، وينقل على قناة "OSN" في تمام الـ10:30 مساءًا، كما تنقله "الحياة مسلسلات" في الـ6:30 مساءًا.























