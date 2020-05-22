داعية إسلامي: مسلسل الاختيار أكد مقولة "يد تبنى ويد تحارب"

وجه الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، التحية لوزارة الداخلية للقبض على الخلية الاخوانية، المتورطة فى نشر الشائعات عن مصر، لافتا إلى أن هؤلاء ملعونين بنص القرآن، فى قوله تعالى: "لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قليلا"





وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "أنا اشعر بالفخر والاعتزاز بمتابعتى مسلسل الاختيار الذى يعتبر ملحمة وطنية كشفت أن فى مصر يد تبنى ويد تحارب الإرهاب".









عرضت أمس الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.





ودارت أحداث الحلقة الـ28، ملحمة كمين البرث، التى شهدت استشهاد عدد كبير من رجال الجيش المصرى، وانتهت الحلقة باستشهاد أحمد المنسي بعد قدرته على قتل عدد كبير من التكفيريين، وعرض صناع المسلسل أسماء وصور الشهداء الحقيقين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.





قصة "الاختيار"





يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.





أبطال مسلسل "الاختيار"





يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.





ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.