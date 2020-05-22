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نجم ليفربول السابق يقدم مقترحًا جديدًا لاستكمال كأس إنجلترا

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
قدم جيمي كاراجر قائد نادي ليفربول الإنجليزي السابق، اقتراحًا جديدًا، بشأن استكمال بطولة كأس إنجلترا، والتي ترددت أنباء كثير خلال الفترة الماضية عن إلغائها في حال استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي توقف بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال كاراجر إنه من الممكن إقامة مباريات أخر ثلاث جولات متبقية في كأس انجلترا لكرة القدم بعد انتهاء موسم الدوري الانجليزي الممتاز للعبة الشعبية على أن تقام المباريات السبع المتبقية في الكأس خلال ثمانية أيام.

وتأهلت ثماني من فرق الدوري الممتاز لدور الثمانية وكان من المقرر إقامة مباريات هذا الدور يومي 21 و22 من مارس آذار الماضي قبل تعليق النشاط الرياضي في البلاد بسبب الأزمة الصحية العالمية جراء فيروس كورونا.

وكتب كاراغر في عموده في صحيفة تليجراف ”أتمنى أن يعاد ترتيب كأس انجلترا هذا الموسم على غرار المراحل الأخيرة من كأس العالم على أن تقام جميع المباريات المتبقية بعد انتاء الدوري الممتاز.“

وأضاف كاراغر ”يمكن إقامة مباريات دور الثمانية يومي الجمعة والسبت بعد أخر بداية أسبوع في الدوري الممتاز. بعد ذلك وفي منتصف الأسبوع يمكن إقامة مباراتي قبل النهائي ثم النهائي بعد ذلك. وبهذا يتم استكمال البطولة في ثمانية أيام.“

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