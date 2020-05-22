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داعية إسلامي: يجب حسن التوكل الكامل على الله مع الأخذ بالأسباب

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:33 م
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
قال الشيخ الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف، إنه يجب أن نحسن التوكل الكامل على الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب.

وأضاف العزازي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نور النبي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإنسان بطبيعته خطاء، والله خلقه ويعلم ذلك، لذلك فتح لعباده باب التوبة، ومن أقبل على ربه، يقبله الله.

وأوضح الشحات العزازى، أن الإنسان المقصر، لايزال أمامه فرصة للتوبة، وعليه باستغلال الساعات المتبقاة من شهر رمضان قبل انقضائه، ويبدأ بالتضرع والعودة لله خاصة إن الحسنات يذهبن السيئات، مشددا على أنه يجب أن نحسن التوكل الكامل على الله مع الأخذ بالسباب.

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال للعام 1441 هجريا، اليوم الجمعة، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، حيث يلقى بيان الرؤية الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بمكتبه بدار الإفتاء.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدة شهر رمضان تكون 30 يومًا، وكان أول أيامه الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون آخر أيامه أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47.

يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 39 مساء يتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية. 

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة القاهرة، وكذلك فى الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية "الجمعة" فى كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ11 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 9 لـ12 دقيقة.

أما في العواصم والمدن الإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 لـ16 دقيقة، وبذلك يكون فلكيا يوم السبت 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان وتكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 24 مايو المقبل

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