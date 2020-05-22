مصرع سيدة أسفل عجلات قطار في دمنهور (صور)

لقيت قبل قليل، سيده في العقد الرابع من العمر مصرعها، أسفل عجلات قطار مزلقان الكوبري العلوي بدمنهور بمحافظة البحيرة.





تلقي مدير أمن البحيرة، - وفقا لبيان صحفي اليوم الجمعة - اخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة أثناء عبور مزلقان الكوبري العلوي بدمنهور.





بالانتقال والفحص تبين مصرع سيدة في العقد الرابع من العمر، وجاري نقل الجثة لمشرحة مستشفي دمنهور العام، وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.





الصحة: تسجيل 774 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.



