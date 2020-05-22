بعد غرقه منذ 5 أيام.. انتشال جثة شاب بنهر النيل في قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الجمعة، من العثور على جثة طالب، غرق منذ 5 أيام مضت في نهر النيل، بقرية أبومناع بحري، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من مركز شرطة دشنا يفيد بالعثور على جثة حازم سليمان عكاشة، طالب في نهر النيل بنجع المعيصرة بفاو، كان قد غرق منذ 5 أيام مضت في قرية أبومناع بحري بدشنا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور عليه اليوم بعد محاولات منذ أيام.





تم نقل الجثة لمشرحة فاو، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



