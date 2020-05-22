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بعد غرقه منذ 5 أيام.. انتشال جثة شاب بنهر النيل في قنا
الجمعة 22/مايو/2020 - 05:30 م
بسام عبدالحميد
تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الجمعة، من العثور على جثة طالب، غرق منذ 5 أيام مضت في نهر النيل، بقرية أبومناع بحري، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من مركز شرطة دشنا يفيد بالعثور على جثة حازم سليمان عكاشة، طالب في نهر النيل بنجع المعيصرة بفاو، كان قد غرق منذ 5 أيام مضت في قرية أبومناع بحري بدشنا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور عليه اليوم بعد محاولات منذ أيام.
تم نقل الجثة لمشرحة فاو، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
بينما عثر أهالي مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، على جثمان شاب غريق، بترعة نجع صفر، التابعة للوحدة المحلية لمركز فرشوط.
وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا يفيد العثور على جثمان عبدالظاهر.م.س، 19 عامًا، من النجوع التابعة للوحدة المحلية لقرية العركي، بعد تغيبه منذ 3 أيام، غريق بترعة نجع صفر، التابعة للوحدة المحلية لمركز فرشوط.
تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
بينماى أصيب 7 أشخاص، امس الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة سرفيس، في شارع مجمع المواقف بعد الدولفين في مدينة قنا.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الاسعاف بقنا، يفيد بإصابة جمال منير، 42 عامًا، وميخائيل شنودة برام، 37 عامًا، ووعبدالرحمن سيد أحمد، 21 عامًا، ووجيه مسعد ذكي، 35 عامًا، وأيمن فهمي أرمانيوس، 37 عامًا، وليبي بخيت خلف، 23 عامًا، وسعيد طلعت فهمي، 20 عامًا.
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
أصيب موظف ونجليه، في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية فاو قبلي، بمركز دشنا شمال محافظة قنا.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الاسعاف بقنا، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية فاو قبلي، والذي اسفر عن اصابة كل من شعبان سموم أحمد، 51 عامًا، بكسر بالساق، ونجله طه 9 أعوام بسحجات، وياسين 4 أعوام بكدمات.
تم نقل المصايبن إلى مستشفى فاو قبلي بدشنا، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
بينما نشبت اشتباكات مسلحة منذ قليل، بين عائلتين، الأمر الذي أدى إلى اصابة مزارع بطلق ناري، بسبب خلافات على حد فاصل لقطعة أرض بنجع القصب بمركز أبوتشت، شمالي قنا.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بإصابة شريف عبد الرؤوف، مزارع، بطلق ناري، بقرية نجع القصب بمركز أبوتشت.
وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي بمركز أبوتشت، والمقدم احمد عبد الحق، وكيل فرع البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة محمود. ا، أطلق النيران على المجني، بسبب خلافات بينهما على حد فاصل.
تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.