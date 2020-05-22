Advertisements

ماهي معاهدة السموات المفتوحة بين روسيا وأمريكا

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:29 م
الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
سمر حسن

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حالة من الصراع بسبب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية جوية تسمى بالسموات المفتوحة، التي توفر للدول الأعضاء إمكانية مراقبة بعضها البعض للتأكد من عدم ممارسة هذه الدول لأي مخالفات واستعدادات للحرب وتدمير الاراضي، مع إنسحاب أمريكا زادت حدة الخلافات بينها وبين روسيا وارتفعت حدة الاتهامات المتبادلة

*السموات المفتوحة
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من المعاهدة الدولية "السموات المفتوحة"، في اخر تطور في التوتر بين واشنطن وموسكو، ويعود تاريخ معاهدة السموات المفتوحة إلي الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، والذي اقترح معاهدة السموات المفتوحة في 1955.

وقعت عليها الولايات المتحدة في 1992 بعد إنتهاء الحرب الباردة، واستمرت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا ضمن حرب السيادة والسلطة العالمية، وانتهت بتفكك الاتحاد السوفيتي، وبدأ تنفيذ المعاهدة عام 2002، وتستهدف السماح لأعضاء بالمشاركة في التوقيع عليها، بطلعات مراقبة جوية في أجواء بعضها البعض لبناء الثقة.

يسمح للطائرة بمسح الأراضي، وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية، بشرط ألا تكون الطائرات مجهزة بأي أسلحة أثناء الطيران في سماء الدول الأخرى، وتخضع الخطوط الملاحية التي تستخدمها الطائرات والمعدات المركبة لدراسة استقصائية.

*فكرة المعاهدة
تعتمد فكرة المعاهدة، إذا عرف الجيشان المتنافسان معلومات أكثر عن بعضهما البعض، تقل فرص الصراع بينهما، ويستخدم الجانبان الرحلات الجوية لفحص نقاط ضعف الخصم.

وافقت على الاتفاقية 23 دولة اعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1992، فيما وافقت روسيا عليها عام 2001، ارتفع عدد الدولة الأعضاء مع مرور السنوات في الاتفاقية حتى أصبح 35 دولة

*صراعات بين الطرفين
ومنعت موسكو العام الماضي، رحلات طيران، كانت تراقب مناورات عسكرية روسية، وهو ما لم تسمح به أمريكا، لم تتحدث موسكو عن مشكلات تواجه طائراتها في الأجواء المفتوحة، بينما تحدث الولايات المتحدة عن وضع مختلف وحدوث مشاكل لطائراتها

كان أحد الأسباب التي دفعت إدارة ترامب للانسحاب من معاهدة السموات المفتوحة، إن موسكو خالفت الاتفاقية ومنعت دخول طائرات امريكية لمجالها الجوي، أنكر المسئولون الروس هذه الاتهامات.

*الانسحاب الثالث
وصل ترامب إلى السلطة في يناير 2017، ثم انسحب ترامب من اتفاقيتين، وهما الاتفاق النووي مع إيران في 2015 لمنع تطوير برنامجها النووي، ومعاهدة الصواريخ النووية مع روسيا التي تعود إلى عام 1988.

كشف مسئواون أمريكيون، أن الانسحاب الامريكي من اتفاقية السموات المفتوحة يكون بشكل رسمي خلال 6 أشهر، لكن أبقي ترامب على احتمال أن تنفذ روسيا للاتفاقية من خلال التزامها بها، أكد ترامب: "علاقاتنا جيدة مع روسيا، لكنها لم تنفذ للاتفاقية حتي تنفذ المعاهدة سننسحب نحن".

*إغلاق السموات المفتوحة
تزيد قرارات ترامب الشكوك حول سعي واشنطن إلى تمديد معاهدة "نيو ستارت 2010"، التي تفرض القيود الأخيرة على زيادة الولايات المتحدة وروسيا لأسلحة نووية أكثر من 1500 لكل منهما، وتنتهي هذه المعاهدة في فبراير اقادم

ضغطت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوكرانيا على واشنطن لعدم الانسحاب من اتفاقية السموات المفتوحة التي تستهدف رحلاتها الرقابية غير المسلحة رفع الثقة وتحذر الدول الأعضاء من أي هجمات عسكرية مفاجئة، وياتي هذا القرار بالانسحاب من اتفاقية بعد مراجعة لمدة 6 أشهر، اكتشف مسئولون حالات كثيرة لرفض روسيا الالتزام بالاتفاقية.

أخبار تهمك

الكاف يرد على الزمالك ويهنئ الأهلي بلقب القرن (صورة)

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من الأهلي تجاه الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

منذ 43 دقيقة

عاجل| تحول نهار الصين إلى ليل دامس لهذا السبب

منذ يوم

أول رد من دفعة تكليف مارس 2020 عقب حديث السيسي

منذ يوم

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

منذ حوالي 7 ساعات

من كأس مصر لليد إلي لقب نادي القرن.. بطولات وألقاب "فالصو" منحها مرتضى منصور للزمالك (تقرير)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ ساعة و 6 دقيقة

شعبة الملابس الجاهزة تزف بشرى سارة بشأن تصنيع الكمامة القماش

منذ أقل من ساعتين

بيان مهم من الحكومة بشأن "تكافل والكرامة"

منذ حوالي 6 ساعات

5 قرارات هامة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و 22 دقيقة

"مش بافتي".. تامر أمين يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

زوجة البطل منسي تكشف مفاجأة عن استشهاده

منذ حوالي 19 ساعة

للمقبلين على الزواج.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن محلات الذهب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بسبب معاملته السيئة لمرضى كورونا.. إقالة مدير حميات منوف

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

منذ حوالي 10 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:16 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

أول رد فعل من الأهلي تجاه الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

05:39 م

5 قرارات هامة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

03:33 م

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

11:48 ص

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

08:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»