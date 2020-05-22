ماهي معاهدة السموات المفتوحة بين روسيا وأمريكا





*السموات المفتوحة



*فكرة المعاهدة



*صراعات بين الطرفين



*الانسحاب الثالث



*إغلاق السموات المفتوحة



تعيش الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حالة من الصراع بسبب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية جوية تسمى بالسموات المفتوحة، التي توفر للدول الأعضاء إمكانية مراقبة بعضها البعض للتأكد من عدم ممارسة هذه الدول لأي مخالفات واستعدادات للحرب وتدمير الاراضي، مع إنسحاب أمريكا زادت حدة الخلافات بينها وبين روسيا وارتفعت حدة الاتهامات المتبادلةقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من المعاهدة الدولية "السموات المفتوحة"، في اخر تطور في التوتر بين واشنطن وموسكو، ويعود تاريخ معاهدة السموات المفتوحة إلي الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، والذي اقترح معاهدة السموات المفتوحة في 1955.وقعت عليها الولايات المتحدة في 1992 بعد إنتهاء الحرب الباردة، واستمرت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا ضمن حرب السيادة والسلطة العالمية، وانتهت بتفكك الاتحاد السوفيتي، وبدأ تنفيذ المعاهدة عام 2002، وتستهدف السماح لأعضاء بالمشاركة في التوقيع عليها، بطلعات مراقبة جوية في أجواء بعضها البعض لبناء الثقة.يسمح للطائرة بمسح الأراضي، وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية، بشرط ألا تكون الطائرات مجهزة بأي أسلحة أثناء الطيران في سماء الدول الأخرى، وتخضع الخطوط الملاحية التي تستخدمها الطائرات والمعدات المركبة لدراسة استقصائية.تعتمد فكرة المعاهدة، إذا عرف الجيشان المتنافسان معلومات أكثر عن بعضهما البعض، تقل فرص الصراع بينهما، ويستخدم الجانبان الرحلات الجوية لفحص نقاط ضعف الخصم.وافقت على الاتفاقية 23 دولة اعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1992، فيما وافقت روسيا عليها عام 2001، ارتفع عدد الدولة الأعضاء مع مرور السنوات في الاتفاقية حتى أصبح 35 دولةومنعت موسكو العام الماضي، رحلات طيران، كانت تراقب مناورات عسكرية روسية، وهو ما لم تسمح به أمريكا، لم تتحدث موسكو عن مشكلات تواجه طائراتها في الأجواء المفتوحة، بينما تحدث الولايات المتحدة عن وضع مختلف وحدوث مشاكل لطائراتهاكان أحد الأسباب التي دفعت إدارة ترامب للانسحاب من معاهدة السموات المفتوحة، إن موسكو خالفت الاتفاقية ومنعت دخول طائرات امريكية لمجالها الجوي، أنكر المسئولون الروس هذه الاتهامات.وصل ترامب إلى السلطة في يناير 2017، ثم انسحب ترامب من اتفاقيتين، وهما الاتفاق النووي مع إيران في 2015 لمنع تطوير برنامجها النووي، ومعاهدة الصواريخ النووية مع روسيا التي تعود إلى عام 1988.كشف مسئواون أمريكيون، أن الانسحاب الامريكي من اتفاقية السموات المفتوحة يكون بشكل رسمي خلال 6 أشهر، لكن أبقي ترامب على احتمال أن تنفذ روسيا للاتفاقية من خلال التزامها بها، أكد ترامب: "علاقاتنا جيدة مع روسيا، لكنها لم تنفذ للاتفاقية حتي تنفذ المعاهدة سننسحب نحن".تزيد قرارات ترامب الشكوك حول سعي واشنطن إلى تمديد معاهدة "نيو ستارت 2010"، التي تفرض القيود الأخيرة على زيادة الولايات المتحدة وروسيا لأسلحة نووية أكثر من 1500 لكل منهما، وتنتهي هذه المعاهدة في فبراير اقادمضغطت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوكرانيا على واشنطن لعدم الانسحاب من اتفاقية السموات المفتوحة التي تستهدف رحلاتها الرقابية غير المسلحة رفع الثقة وتحذر الدول الأعضاء من أي هجمات عسكرية مفاجئة، وياتي هذا القرار بالانسحاب من اتفاقية بعد مراجعة لمدة 6 أشهر، اكتشف مسئولون حالات كثيرة لرفض روسيا الالتزام بالاتفاقية.