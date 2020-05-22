تفاصيل وأحداث مثيرة | مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 29.. الموعد والقنوات الناقلة

شهد مسلسل خيانة عهد الحلقة 28 تفاصيل وأحداث مثيرة، وننشر لكم في السطور التالية موعد الإعادة والقنوات الناقلة لمتابعة الحلقة 28 من مسلسل خيانة عهد، المقرر عرضها على قناة الحياة يوميا، للفنانة القديرة يسرا التي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.





ولاقى مسلسل خيانة عهد نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من جانب المشاهدين وبالأخص رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذالك بعد تغير محور الاحداث من الصراع على المال لـ خطة يسرا الانتقامية بعد مقتل نجلها.





وتم عرض الحلقة 28 من مسلسل خيانة عهد في تمام الساعة 6:30 على شاشة الحياة، وعلى "سي بي سي" الساعة 1:30 م.









تفاصيل وأحداث مسلسل خيانة عهد الحلقة 28





- نجاة يسرا من يد الشرطة بسبب وجود في حقيبتها 500 جرام من مخدر الهيروين.

- أمرت عبير صبري بطلب الطلاق من زوجها خالد سرحان، بعد ارفاق اليه جميع الاموال التي اخذتها منه.

- هنادي مهنا كشفت لجومانا أنها وراء تسريب الفيديو الاباحي لها.

- حاولت ومانه التعدي على هنادي مهنا بالضرب لما فعلته معها.

- هنادي مهنا طلب لتحدث على انفراد مع يسرا ولكن الاخيرة طلبت منها التحدث أمام الحضور.

- حلا شيحة على علاقة بـ جومانا مراد، وهذا الامر أغضب يسرا كثيرا.





مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 29 من بطولة كلا من يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.



