خالد الجندي: مسلسل الاختيار كشف فبركة قناة الجزيرة (فيديو)

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وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التحية لكل شهداء مصر، وتحية لكل قطرة دماء سالت على أرض سيناء الطاهرة، وتحية لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتحية لأمهات الشهداء، ولضربات الأمن، ولكل إنسان وفي مع نفسه ومع الله.



وعلق "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، على إعلان وزارة الداخلية ضبط عدد من المتهمين تورطوا في تكوين خلية إخوانية تنتج أفلاما مفبركة عن مصر.



وقال: "القناة الصهيونية التكفيرية قناة الجزيرة لن تكف عن ما تفعله، ولن ننسى ثأرنا معها، والحمد لله أن الله كشف عن رؤوس الأشهاد، وهم يقومون بتمويل أفلام وثائقية مزورة وكاذبة للكذب والإفتراء على أمور داخلية عكس الواقع".



وأضاف أنهم يقومون بتصوير أفلام مفبركة لمحاولة إظهار مصر في صورة المتخبط اقتصاديًا، أو المتخبط اجتماعيًا، أو الذين يعيشون في فقرِ مضجع، وفي الحقيقة توالت الانتصارات أكثر من هذا الانتصار العظيم الممثل في استحضار شخصية الشهيد أحمد المنسي، والشهداء الذين معه الذين وقفوا في الدفاع عن مربع البرث، مؤكدًا أن مسلسل الاختيار كشف فبركة وثائقية الجزيرة.



وعرضت أمس الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.



ودارت أحداث الحلقة الـ28، ملحمة كمين البرث، التى شهدت استشهاد عدد كبير من رجال الجيش المصرى، وانتهت الحلقة باستشهاد أحمد المنسي بعد قدرته على قتل عدد كبير من التكفيريين، وعرض صناع المسلسل أسماء وصور الشهداء الحقيقين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.



قصة "الاختيار"



يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



أبطال مسلسل "الاختيار"



يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.



ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.



