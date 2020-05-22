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الزمالك يغلق ملف رحيل نجمه نهائيا

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:30 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
محمد الصو
أغلق مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ملف رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض الزمالك رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق، نظرًا لأهميته داخل صفوفه، وحاجة المدير الفني إلى خدماته بالموسم الجديد.

ويبحث الزمالك المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، والحصول على لقبها، ومن ثم السماح للاعب بالرحيل للاحتراف الخارجي.

وتألق مصطفى محمد، مع الزمالك، قبل فترة التوقف، وكان أحد أسباب تتويج الفريق الأبيض بلقبي السوبر الأفريقي والسوبر المحلي، على حساب الترجي التونسي والأهلي، على الترتيب.

ماذا قدم مصطفي محمد مع الزمالك؟

خاض مصطفي محمد مع الزمالك 13 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بواقع 989 دقيقة، سجل 5 أهداف، وصنع هدف وحيد، وحصل على انذارين، بينما شارك في 12 مباراة في البطولات الإفريقية (11 في دوري الأبطال - 1 بكأس السوبر الإفريقي)، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين، وحصل على انذارين.

وشارك اللاعب الملقب بـ"البلدوزر الجديد"، في مباراتين مع الزمالك بكأس مصر وسجل هدف وحيد، بينما خاض مباراتين في بطولة السوبر المصري، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

حصل مصطفي محمد على بطولة كأس مصر مع الزمالك، وكذلك كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المحلي.

ويحظي مهاجم الزمالك باهتمام بعض الأندية الأوروبية، حيث تلقي اللاعب عروض احتراف من الدوري الإيطالي قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، ويتوقع أن يتجدد العرض بعد استئناف النشاط في نهاية الموسم الحالي.

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