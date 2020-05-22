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تعرف على مواعيد عرض مسلسل البرنس الحلقة 29 والقنوات الناقلة

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:08 م
مسلسل البرنس الحلقة 29
مسلسل البرنس الحلقة 29
مواعيد عرض مسلسل البرنس الحلقة 29.. يترقب الجمهور العاشق للنجم محمد رمضان مشاهدة أحداث الحلقة الجديدة من مسلسله الذي يقدمه في رمضان 2020 ولاقى قبولا كبيرًا لدى الكثيرين في مصر وبعذ البلدان العربية.

تفاصيل عرض مسلسل البرنس الحلقة 29

ويرصد موقع "الفجر" الإلكتروني مواعيد عرض مسلسل البرنس الحلقة 29 المقرر عرضها اليوم الجمعة الموافق الـ22 من مايو بعدما اشتعلت الأحداث وزادت إثارتها بإيجاد "رضوان" ابنته "مريم" ومعرفة الرجل الذي قام برتربيتها.

تطور الأحداث قبل عرض مسلسل البرنس الحلقة 29

وتطورت أحداث مسلسل "البرنس" قبل عرض الحلقة 27 اليوم حيث تعرض النجم أحمد زاهر الذي يجسد شخصية "فتحي" لحالة نصب بعدما هب إليه "التباع" كيلاني بفتة وادعى إنها "مريم" لتكتشف روجينا والتي تقدم شخصية "فدوى" بأن الطفلة مزيفة.

مواعيد عرض مسلسل البرنس الحلقة 29

وتترقب الجماهير مسلسل البرنس الحلقة 29 لمعرفة الأحداث والتفاصيل الجديدة بعدا ذهب "رضوان" إلى الأسطى محمود الذي قام بتربية ابنته "مريم" لأخذ ابنته قبل أن يتعرض لصدمة كبيرة خلال مشاهدة العرض.

مواعيد عرض مسلسل البرنس الحلقة 29 والقنوات الناقلة

وزاد بحث الجمهور المتابع لما يقدمه النجم محمد رمضان على مواعيد عرض مسلسل البرنس الحلقة 29 عقب انتهاء الحلقة السابقة بمشهد حزين عندما رفضت "مريم" الذهاب مع والدها محمد رمضان وقالت للأسطى محمود: "إزاي عايز تسيب واحد غريب ياخدني وأمشي معاه.. لو بتحبني مشيه وخليني معاك".

مواعيد عرض مسلسل البرنس الحلقة 29 والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل البرنس الحلقة 29 اليوم عبر قناة "دي ام سي" في تمام الـ7:45 مساءًا، ويعاد في الـ2:00 صباحا، كما ينقل عبر قناة MBC 1 في تمام الساعة  الـ9 مساء، ويعاد في الـ8 صباحا، وتنقله MBC  دراما في الـ6:30 مساءًا، إضافة إلى قناة OSNفي الـ10:30 مساءًا.

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