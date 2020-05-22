"ترامب" يأمر بحرق حقول من القمح في سوريا





استخدمت القوات المسلحة الأمريكية، يوم 17 مايو الجاري ، مروحيات "أباتشي" لإسقاط بالونات حرارية على حقول القمح في محافظة الحسكة بسوريا.





وأعرب مسؤولو منظمة الأمم المتحدة عن قلقهم من أن هذا الإجراء يأتي في وقت قد يؤدي فيه فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" من إنعدام للأمن الغذائي.





وعقب مرور أيام من إدعاء سوريا، أن قامت قوات أمريكية بأحراق مساحات كبيرة من حقول محاصيل القمح، ظهر تقرير يفيد بأن تدمير تلك المحاصيل نفذته القوات الأمريكية بناء على أوامر وافق عليها الرئيس دونالد ترامب، ويزعم التقرير أن القوات الأمريكية كانت تنفذ أوامر أقرها البيت الأبيض.





وأفادت بعض المصادر بأن مجموع المناطق التي أحرقت محاصيلها، يوم 17 مايو ، تجاوزت الـ300 هكتار تتوزع على أرياف حلب والرقة والحسكة.





كما شهدت محافظتا السويداء و درعا الغنيتان بالمزروعات جنوبي سوريا قبل أيام حرائق مماثلة، حوّلت عشرات الهكتارات من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير إلى رماد.



