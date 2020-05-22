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رئيس دمنهور يتابع فتح الطريق الزراعي بعد حادث تصادم (صور)

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
توجه المحاسب محمد خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور إلي موقع تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل والذي أدي إلي غلق الطريق الزراعي اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة.

ويكثف رئيس مدينة دمنهور أعمال إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات، تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بضرورة التحرك السريع لمواجهة الأزمات والكوارث.

كان قد ورد بلاغًا لغرفة العمليات بوقوع حادث على الطريق السريع امام معرض سجاد دمنهور اتجاه القاهره ولا يوجد اصابات، وعلي الفور تم اتخاذ الاجراءات وجارٍ فتح الطريق وابلاغ إدارة المرور والنجده والدفاع المدنى لاتخاذ الإجراءات حفاظا على سلامة المواطنين.

الصحة: تسجيل 774 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
رئيس دمنهور يتابع فتح الطريق الزراعي بعد حادث تصادم (صور)
رئيس دمنهور يتابع فتح الطريق الزراعي بعد حادث تصادم (صور)
رئيس دمنهور يتابع فتح الطريق الزراعي بعد حادث تصادم (صور)
رئيس دمنهور يتابع فتح الطريق الزراعي بعد حادث تصادم (صور)
رئيس دمنهور يتابع فتح الطريق الزراعي بعد حادث تصادم (صور)
رئيس دمنهور يتابع فتح الطريق الزراعي بعد حادث تصادم (صور)
رئيس دمنهور يتابع فتح الطريق الزراعي بعد حادث تصادم (صور)
رئيس دمنهور يتابع فتح الطريق الزراعي بعد حادث تصادم (صور)
رئيس دمنهور يتابع فتح الطريق الزراعي بعد حادث تصادم (صور)
رئيس دمنهور يتابع فتح الطريق الزراعي بعد حادث تصادم (صور)

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