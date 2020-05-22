السيطرة على حريق بجوار دار للأيتام ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف من السيطرة على حريق شب، اليوم الجمعة، بمنزل متاخم لملجأ للأيتام بمدينة ناصر شمال بني سويف، وتم نقل مصابًا باختناق من موقع الحريق إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللازم.





وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بأحد المنازل بجوار ملجأ الأيتام بدائرة مركز ناصر.





وانتقلت قوات ومعدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الأطفاء بمعاون الأهالي من إخماد الحريق ومنعت امتداد النيران إلى ملجأ الأيتام المتاخم للمنزل وكذلك منعت تطاير شرارات اللهب لـ4 منازل متاخمة.





وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو، ونتج عنه نفوق عددًا من رؤوس الماشية وبعض أثاثات المنزل وإصابة "صباح أ.ع.أ" 45 سنة، باختناق نتيجة الحريق، وتم نقلها للمستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة.





الالتزام بالكمامة





وفي سياق منفصل، شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية متابعة إلتزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة التي قررتها وزارة الصحة وارتداء الكمامات بجميع الأسواق والأماكن العامة والخاصة والمنشآت الحكومية ووسائل النقل الجماعي واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات.





وأكدت المحافظة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن المحافظ واصل متابعته لاستعدادات القطاعات الحيوية لإستقبال عيد الفطر المبارك من خلال التواصل مع جهازه التنفيذي، وذلك في ظل أزمة كورونا، وخطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعياتها.





حيث تابع محافظ بني سويف من خلال رؤساء المدن جهود المحافظة في الإلتزام بالاجراءات الإحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات إستمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم خلال أيام عيد الفطر المبارك.





وأكد المحافظ، علي أهمية التواصل على مدار الساعة مع التموين لضمان توافر المواد التموينية والدقيق بكميات كافية وجاهزية المحافظة لسد إحتياجات المواطنين مع توافر مخزون إستراتيجي كاف من السلع والمواد التموينية والمواد البترولية، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، والتنسيق التام مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.





وشّدد المحافظ على ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلًا، وإلتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار الحظر، في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات المعنية، خاصة التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المتابعة والتنسيق الدائم للتعامل مع مستجدات وأية حالات طارئة، وتطبيق قرارات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.





وتابع المحافظ إستمرار حملات إزالة التعديات خاصة في المهد خلال فترة أجازة العيد وخلال حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتأكيد هيبة الدولة وعدم إستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات،حيث وصل ماتم ازالته خلال أزمة كورونا تحديدا بداية من 25 مارس الماضي إلى حوالي 1600 حالة تعد على الأراضى الزرعية واملاك دولة.





كما تابع المحافظ مع مدير إدارة الأزمات سير وانتظام منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر، وضمان الاتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية، والوحدات المحلية السبع، لرصد أية قصور في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير البدائل والحلول، وتلافي السلبيات، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية بالشكل المطلوب.



