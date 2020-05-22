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أوكرانيا: نصف المناطق فى البلاد غير مستعدة لتخفيف قيود إغلاق كورونا
الجمعة 22/مايو/2020 - 04:47 م
قالت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن ما يقرب من نصف المناطق فى البلاد ليست مستعدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق التى تُطبق بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وأضاف وزارة الصحة: أن "مناطق فولين ودنيبروبتروفسك ودونتسك وزاكارباتسكا وكييف ولوهانسك وميكولايف وبولتافا وريفنى وخميلنيتسكى وتشرنفتسى غير مستعدة لرفع قيود الإغلاق، وفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".
ولفتت إلى أن عدم القدرة على الانتقال للمرحلة التالية فيما يخص رفع قيود الإغلاق؛ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ وصلت إجمالي حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوع الماضى إلى 100 ألف.
وكان مجلس الوزراء الأوكرانى، قد قرر يوم الأربعاء الماضي، الإنتقال إلى ما يسمى بنموذج إغلاق تكيفى اعتبارًا من اليوم وحتى 22 يونيو المقبل.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,232 مليون إصابة، بينهم أكثر من 335 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,104 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.