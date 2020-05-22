أوكرانيا: نصف المناطق فى البلاد غير مستعدة لتخفيف قيود إغلاق كورونا





قالت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن ما يقرب من نصف المناطق فى البلاد ليست مستعدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق التى تُطبق بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وأضاف وزارة الصحة: أن "مناطق فولين ودنيبروبتروفسك ودونتسك وزاكارباتسكا وكييف ولوهانسك وميكولايف وبولتافا وريفنى وخميلنيتسكى وتشرنفتسى غير مستعدة لرفع قيود الإغلاق، وفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" .





ولفتت إلى أن عدم القدرة على الانتقال للمرحلة التالية فيما يخص رفع قيود الإغلاق؛ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ وصلت إجمالي حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوع الماضى إلى 100 ألف.





وكان مجلس الوزراء الأوكرانى، قد قرر يوم الأربعاء الماضي، الإنتقال إلى ما يسمى بنموذج إغلاق تكيفى اعتبارًا من اليوم وحتى 22 يونيو المقبل.



